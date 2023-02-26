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Дербанов Фёдор Афанасьев

Место рождения

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.05.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1878

Отец: Дербанов Афанасий Лукин

Мать: Дербанова Анна Маркова

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1897

Жена: Елена Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1899

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Елена Васильева

Рождение ребёнка
?.04.1908

Сын: Дербанов Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Елена Васильева

Рождение ребёнка
1909

Сын: Дербанов Афанасий Фёдоров

Мать ребёнка: Елена Васильева

Рождение ребёнка
1911

Сын: Дербанов Антоний Фёдоров

Мать ребёнка: Елена Васильева

Рождение ребёнка
?.08.1911

Сын: Дербанов Павел Фёдоров

Мать ребёнка: Елена Васильева

Смерть
Неизвестно

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