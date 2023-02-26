Дербанов Фёдор Афанасьев
Место рождения
Дата рождения13.05.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1878
Отец: Дербанов Афанасий Лукин
Мать: Дербанова Анна Маркова
Бракосочетание
27.01.1897
Жена: Елена Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1899
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
?.04.1908
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дербанов Афанасий Фёдоров
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
?.08.1911
Мать ребёнка: Елена Васильева
Смерть
Неизвестно