Елена Васильева
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1899
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Дербанов Фёдор Афанасьев
Рождение ребёнка
?.04.1908
Отец ребёнка: Дербанов Фёдор Афанасьев
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дербанов Афанасий Фёдоров
Отец ребёнка: Дербанов Фёдор Афанасьев
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Дербанов Фёдор Афанасьев
Рождение ребёнка
?.08.1911
Отец ребёнка: Дербанов Фёдор Афанасьев
Смерть
Неизвестно