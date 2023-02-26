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Елена Васильева

Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1897

Муж: Дербанов Фёдор Афанасьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1899

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Дербанов Фёдор Афанасьев

Рождение ребёнка
?.04.1908

Сын: Дербанов Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Дербанов Фёдор Афанасьев

Рождение ребёнка
1909

Сын: Дербанов Афанасий Фёдоров

Отец ребёнка: Дербанов Фёдор Афанасьев

Рождение ребёнка
1911

Сын: Дербанов Антоний Фёдоров

Отец ребёнка: Дербанов Фёдор Афанасьев

Рождение ребёнка
?.08.1911

Сын: Дербанов Павел Фёдоров

Отец ребёнка: Дербанов Фёдор Афанасьев

Смерть
Неизвестно

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