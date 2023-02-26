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Михайлова (Дербанова) Анна Афанасьева

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1881

Отец: Дербанов Афанасий Лукин

Мать: Дербанова Анна Маркова

Бракосочетание
11.10.1899

Муж: Михайлов - Князев Пимен Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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