Михайлова (Дербанова) Анна Афанасьева
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1881
Отец: Дербанов Афанасий Лукин
Мать: Дербанова Анна Маркова
Бракосочетание
11.10.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно