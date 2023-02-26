(Дербанова) Анастасия Афанасьева
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1883
Отец: Дербанов Афанасий Лукин
Мать: Дербанова Анна Маркова
Бракосочетание
17.10.1901
Муж: Фёдор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Кодратий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1905
Сын: Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
04.01.1910
Дочь: Татьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
08.10.1911
Сын: Яков Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
14.09.1913
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Смерть
Неизвестно