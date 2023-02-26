(Дербанова) Анастасия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дербанова) Анастасия Афанасьева

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1883

Отец: Дербанов Афанасий Лукин

Мать: Дербанова Анна Маркова

Бракосочетание
17.10.1901

Муж: Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Кодратий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
1905

Сын: Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
04.01.1910

Дочь: Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
08.10.1911

Сын: Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
14.09.1913

Сын: Цацурин Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Смерть
Неизвестно

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