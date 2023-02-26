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Фёдор Иванов

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.02.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1883

Отец: Иван Киреев

Мать: Васса Артёмова

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1901

Жена: Анастасия Афанасьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Кодратий Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Афанасьева

Рождение ребёнка
1905

Сын: Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Афанасьева

Рождение ребёнка
04.01.1910

Дочь: Татьяна Фёдорова

Мать ребёнка: Анастасия Афанасьева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1911

Сын: Яков Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Афанасьева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1913

Сын: Цацурин Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Афанасьева

д.Чачуры-Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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