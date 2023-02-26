Фёдор Иванов
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.02.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1883
Отец: Иван Киреев
Мать: Васса Артёмова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1901
Жена: Анастасия Афанасьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Кодратий Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Афанасьева
Рождение ребёнка
1905
Сын: Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Афанасьева
Рождение ребёнка
04.01.1910
Дочь: Татьяна Фёдорова
Мать ребёнка: Анастасия Афанасьева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1911
Сын: Яков Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Афанасьева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1913
Мать ребёнка: Анастасия Афанасьева
д.Чачуры-Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно