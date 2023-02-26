Цацурин Стефан Фёдоров
Место рожденияд.Чачуры-Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.09.1913
Дата смерти30.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1913
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Анастасия Афанасьева
д.Чачуры-Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.12.1943
Причина смерти: На войне умер от ран
Военная служба
1943
красноармеец
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Суражский р-н, д. Кошелево, могила № 525