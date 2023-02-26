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Цацурин Стефан Фёдоров

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Место рождения

д.Чачуры-Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.09.1913

Дата смерти

30.12.1943

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1913

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Анастасия Афанасьева

д.Чачуры-Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.12.1943
Причина смерти: На войне умер от ран
Военная служба
1943
красноармеец
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Суражский р-н, д. Кошелево, могила № 525
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