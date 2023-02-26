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Дербанов Иван Афанасьевич

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.01.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1894

Отец: Дербанов Афанасий Лукин

Мать: Дербанова Анна Маркова

Бракосочетание
29.04.1912

Жена: Дербанова Ксения Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1913

Дочь: (Дербанова) Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Дербанова Ксения Дмитриева

Рождение ребёнка
1914

Сын: Дербанов Тихон Иванов

Мать ребёнка: Дербанова Ксения Дмитриева

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Дербанова) Марфа Иоаннова

Мать ребёнка: Дербанова Ксения Дмитриева

Военная служба
1915
рядовой 249-й пехотный Дунайский полк
Рождение ребёнка
06.01.1920

Сын: Дербанов Степан Иванович

Мать ребёнка: Дербанова Ксения Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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