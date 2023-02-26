Дербанов Иван Афанасьевич
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.01.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1894
Отец: Дербанов Афанасий Лукин
Мать: Дербанова Анна Маркова
Бракосочетание
29.04.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1913
Дочь: (Дербанова) Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Дербанова Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Дербанова Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Дербанова) Марфа Иоаннова
Мать ребёнка: Дербанова Ксения Дмитриева
Военная служба
1915
рядовой 249-й пехотный Дунайский полк
Рождение ребёнка
06.01.1920
Мать ребёнка: Дербанова Ксения Дмитриева
Смерть
Неизвестно