Дербанова Ксения Дмитриева
Место рождения
Дата рождения23.01.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1893
Отец: Дмитрий Демидов
Мать: Екатерина Николаева
Бракосочетание
29.04.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1913
Дочь: (Дербанова) Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Дербанов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Дербанов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Дербанова) Марфа Иоаннова
Отец ребёнка: Дербанов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.01.1920
Отец ребёнка: Дербанов Иван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно