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Дербанова Ксения Дмитриева

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1893

Отец: Дмитрий Демидов

Мать: Екатерина Николаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.04.1912

Муж: Дербанов Иван Афанасьевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1913

Дочь: (Дербанова) Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Дербанов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Дербанов Тихон Иванов

Отец ребёнка: Дербанов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Дербанова) Марфа Иоаннова

Отец ребёнка: Дербанов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.01.1920

Сын: Дербанов Степан Иванович

Отец ребёнка: Дербанов Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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