Ефимий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимий Петров

Место рождения

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1840 г.р.

Жена

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
17.01.1884

Отец: Пётр Ильин

Мать: Мария ст

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1902

Жена: Анна Федотова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно