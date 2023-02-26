Ефимий Петров
Место рожденияд.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1884
Отец: Пётр Ильин
Мать: Мария ст
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1902
Жена: Анна Федотова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно