Гликерия Косьмина
Место рожденияд.Шелоганово
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиДо 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Шелоганово
Бракосочетание
29.10.1802
Муж: Тит Федосов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.07.1807
Сын: Прохор Титов
Отец ребёнка: Тит Федосов
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807
Сын: Зиновий Титов
Отец ребёнка: Тит Федосов
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1821