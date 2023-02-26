Гликерия Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Косьмина

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Место рождения

д.Шелоганово

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

До 1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шелоганово
Бракосочетание
29.10.1802

Муж: Тит Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.07.1807

Сын: Прохор Титов

Отец ребёнка: Тит Федосов

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Зиновий Титов

Отец ребёнка: Тит Федосов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1821
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