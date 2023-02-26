Прохор Титов
Место рожденияд.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.07.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
27.07.1807
Отец: Тит Федосов
Мать: Гликерия Косьмина
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.07.1835
Жена: Александра Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.01.1837
Дочь: Мария Прохорова
Мать ребёнка: Александра Николаева
Рождение ребёнка
08.03.1839
Дочь: Евдокия Прохорова
Мать ребёнка: Александра Николаева
д.Станиги государственных имуществ Нарышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1842
Дочь: Васса Прохорова
Мать ребёнка: Александра Николаева
Рождение ребёнка
19.07.1845
Сын: Илья Прохоров
Мать ребёнка: Александра Николаева
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1848
Дочь: Соломония Прохорова
Мать ребёнка: Александра Николаева
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Егор Прохоров
Мать ребёнка: Александра Николаева
Рождение ребёнка
28.03.1853
Сын: Марк Прохоров
Мать ребёнка: Александра Николаева
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1857
Дочь: Мавра Прохорова
Мать ребёнка: Александра Николаева
Смерть
Неизвестно