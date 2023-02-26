Прохор Титов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохор Титов

Прохор Титов

avatar

Место рождения

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.07.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1807

Отец: Тит Федосов

Мать: Гликерия Косьмина

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.07.1835

Жена: Александра Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.01.1837

Дочь: Мария Прохорова

Мать ребёнка: Александра Николаева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1839

Дочь: Евдокия Прохорова

Мать ребёнка: Александра Николаева

д.Станиги государственных имуществ Нарышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1842

Дочь: Васса Прохорова

Мать ребёнка: Александра Николаева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1845

Сын: Илья Прохоров

Мать ребёнка: Александра Николаева

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1848

Дочь: Соломония Прохорова

Мать ребёнка: Александра Николаева

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Егор Прохоров

Мать ребёнка: Александра Николаева

Рождение ребёнка
28.03.1853

Сын: Марк Прохоров

Мать ребёнка: Александра Николаева

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1857

Дочь: Мавра Прохорова

Мать ребёнка: Александра Николаева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close