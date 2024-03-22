Косьма Демидов
Место рождения
Дата рождения28.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1877
Отец: Демид Зиновьев
Мать: Екатерина Павлова
Бракосочетание
12.01.1903
Жена: Акилина Косьмина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1904
Дочь: Александра Косьмина
Мать ребёнка: Акилина Косьмина
Смерть
Неизвестно