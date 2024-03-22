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Косьма Демидов

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1877

Отец: Демид Зиновьев

Мать: Екатерина Павлова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.01.1903

Жена: Акилина Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1904

Дочь: Александра Косьмина

Мать ребёнка: Акилина Косьмина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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