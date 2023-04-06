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Акилина Косьмина

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: ?

Мать: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.01.1903

Муж: Косьма Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1904

Дочь: Александра Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Демидов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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