Акилина Косьмина
Место рождения
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.01.1903
Муж: Косьма Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1904
Дочь: Александра Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Демидов
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно