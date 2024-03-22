Александр Кодратов
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти07.06.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Кодратий Евдокимов
Мать: Мелания Никифорова
Бракосочетание
29.07.1836
Жена: Ксения Малахиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1838
Дочь: София Александрова
Мать ребёнка: Ксения Малахиева
Рождение ребёнка
08.04.1840
Дочь: Ирина Александрова
Мать ребёнка: Ксения Малахиева
Рождение ребёнка
21.01.1842
Сын: Климент Александров
Мать ребёнка: Ксения Малахиева
Рождение ребёнка
24.09.1844
Дочь: Ефросиния Александрова
Мать ребёнка: Ксения Малахиева
Смерть
07.06.1847