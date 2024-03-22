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Александр Кодратов

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

07.06.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кодратий Евдокимов

Мать: Мелания Никифорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.07.1836

Жена: Ксения Малахиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1838

Дочь: София Александрова

Мать ребёнка: Ксения Малахиева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.04.1840

Дочь: Ирина Александрова

Мать ребёнка: Ксения Малахиева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1842

Сын: Климент Александров

Мать ребёнка: Ксения Малахиева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1844

Дочь: Ефросиния Александрова

Мать ребёнка: Ксения Малахиева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.06.1847
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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