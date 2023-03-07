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Кодратий Евдокимов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

28.10.1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1754 г.р.
1737 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.07.1793

Жена: Мелания Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.09.1794

Сын: Трофим Кодратов

Мать ребёнка: Мелания Никифорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Косьма Кодратов

Мать ребёнка: Мелания Никифорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Пётр Кодратов

Мать ребёнка: Мелания Никифорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Александр Кодратов

Мать ребёнка: Мелания Никифорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1814

Сын: Зиновий Кодратов

Мать ребёнка: Мелания Никифорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Гаврилова

Смерть
28.10.1800
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