Кодратий Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти28.10.1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.07.1793
Жена: Мелания Никифорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.09.1794
Сын: Трофим Кодратов
Мать ребёнка: Мелания Никифорова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Косьма Кодратов
Мать ребёнка: Мелания Никифорова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Пётр Кодратов
Мать ребёнка: Мелания Никифорова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Александр Кодратов
Мать ребёнка: Мелания Никифорова
Рождение ребёнка
До 1814
Сын: Зиновий Кодратов
Мать ребёнка: Мелания Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Гаврилова
Смерть
28.10.1800