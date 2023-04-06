Косьма Кодратов
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти20.06.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Кодратий Евдокимов
Мать: Мелания Никифорова
Рождение ребёнка
20.10.1822
Дочь: Параскева Косьмина
Мать ребёнка: Стефанида Никифорова
Рождение ребёнка
19.02.1825
Сын: Леон Косьмин
Мать ребёнка: Стефанида Никифорова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Устиния Косьмина
Мать ребёнка: Стефанида Никифорова
Бракосочетание
12.02.1843
Жена: Матрона Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Никифорова
Смерть
20.06.1849