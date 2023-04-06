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Косьма Кодратов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

20.06.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Кодратий Евдокимов

Мать: Мелания Никифорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1822

Дочь: Параскева Косьмина

Мать ребёнка: Стефанида Никифорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1825

Сын: Леон Косьмин

Мать ребёнка: Стефанида Никифорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Устиния Косьмина

Мать ребёнка: Стефанида Никифорова

Бракосочетание
12.02.1843

Жена: Матрона Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Никифорова

Смерть
20.06.1849
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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