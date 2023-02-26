Стефанида Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

27.10.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1822

Дочь: Параскева Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Кодратов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1825

Сын: Леон Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Кодратов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Устиния Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Кодратов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косьма Кодратов

Смерть
27.10.1842
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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