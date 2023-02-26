Стефанида Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти27.10.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1822
Дочь: Параскева Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Кодратов
Рождение ребёнка
19.02.1825
Сын: Леон Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Кодратов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Устиния Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Кодратов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косьма Кодратов
Смерть
27.10.1842