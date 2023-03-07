Евдокия Малахиева
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти09.02.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Малахий Евдокимов
Бракосочетание
12.07.1836
Муж: Захарий Кириллоа
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1837
Сын: Ефимий Захаров
Отец ребёнка: Захарий Кириллоа
Рождение ребёнка
24.06.1840
Сын: Иван Захаров
Отец ребёнка: Захарий Кириллоа
Смерть
09.02.1880