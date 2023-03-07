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Евдокия Малахиева

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

09.02.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Малахий Евдокимов

Мать: Мелания (Пелагея) Федосова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.07.1836

Муж: Захарий Кириллоа

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1837

Сын: Ефимий Захаров

Отец ребёнка: Захарий Кириллоа

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1840

Сын: Иван Захаров

Отец ребёнка: Захарий Кириллоа

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.02.1880
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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