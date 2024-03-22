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Ефимий Захаров

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

29.07.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.07.1859

Жена: Александра Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1861

Сын: Филипп Ефимов

Мать ребёнка: Александра Максимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Пелагея Ефимова

Мать ребёнка: Александра Максимова

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Васса Евфимова

Мать ребёнка: Александра Максимова

Рождение ребёнка
16.05.1873

Дочь: Елена Евфимова

Мать ребёнка: Александра Максимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1874

Сын: Косьма Ефимов

Мать ребёнка: Александра Максимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1877

Дочь: Дария Ефимова

Мать ребёнка: Александра Максимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1880

Дочь: Фёкла Ефимова

Мать ребёнка: Александра Максимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1883

Дочь: Марфа Ефимова

Мать ребёнка: Александра Максимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.07.1908
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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