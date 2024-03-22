Ефимий Захаров
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти29.07.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
20.07.1859
Жена: Александра Максимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1861
Сын: Филипп Ефимов
Мать ребёнка: Александра Максимова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Пелагея Ефимова
Мать ребёнка: Александра Максимова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Васса Евфимова
Мать ребёнка: Александра Максимова
Рождение ребёнка
16.05.1873
Дочь: Елена Евфимова
Мать ребёнка: Александра Максимова
Рождение ребёнка
31.07.1874
Сын: Косьма Ефимов
Мать ребёнка: Александра Максимова
Рождение ребёнка
05.03.1877
Дочь: Дария Ефимова
Мать ребёнка: Александра Максимова
Рождение ребёнка
20.09.1880
Дочь: Фёкла Ефимова
Мать ребёнка: Александра Максимова
Рождение ребёнка
24.06.1883
Дочь: Марфа Ефимова
Мать ребёнка: Александра Максимова
Смерть
29.07.1908