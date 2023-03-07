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Фёкла Ефимова

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1880

Отец: Ефимий Захаров

Мать: Александра Максимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1902

Муж: Григорий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1903

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Михайлов

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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