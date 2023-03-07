Фёкла Ефимова
Место рождения
Дата рождения20.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1880
Отец: Ефимий Захаров
Мать: Александра Максимова
Бракосочетание
20.01.1902
Муж: Григорий Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1903
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Михайлов
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно