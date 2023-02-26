Григорий Михайлов
Место рождения
Дата рождения21.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1882
Отец: Михаил Алексеев
Мать: Анна Ильина
Бракосочетание
20.01.1902
Жена: Фёкла Ефимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1903
Дочь: Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: Фёкла Ефимова
Смерть
Неизвестно