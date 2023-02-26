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Григорий Михайлов

Место рождения

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

21.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1882

Отец: Михаил Алексеев

Мать: Анна Ильина

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.01.1902

Жена: Фёкла Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1903

Дочь: Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: Фёкла Ефимова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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