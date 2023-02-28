Михаил Алексеев
Место рождения
Дата рождения06.11.1848
Дата смерти25.11.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1848
Отец: Алексей Еремеев
Мать: Афанасия Иванова
Бракосочетание
05.02.1875
Жена: Параскева Борисова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.11.1876
Дочь: Варвара Михайлова
Мать ребёнка: Параскева Борисова
Бракосочетание
12.11.1878
Жена: Анна Ильина
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Сын: Мирон Михайлов
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
21.01.1882
Сын: Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
28.07.1884
Сын: Сила Михайлов
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
01.03.1886
Сын: Арсений Михайлов
Мать ребёнка: Анна Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Борисова
Смерть
25.11.1888
Причина смерти: от натуральной