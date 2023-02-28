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Михаил Алексеев

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Место рождения

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.11.1848

Дата смерти

25.11.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1848

Отец: Алексей Еремеев

Мать: Афанасия Иванова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.02.1875

Жена: Параскева Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.11.1876

Дочь: Варвара Михайлова

Мать ребёнка: Параскева Борисова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.11.1878

Жена: Анна Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Сын: Мирон Михайлов

Мать ребёнка: Анна Ильина

Рождение ребёнка
21.01.1882

Сын: Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Анна Ильина

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1884

Сын: Сила Михайлов

Мать ребёнка: Анна Ильина

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Арсений Михайлов

Мать ребёнка: Анна Ильина

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Борисова

Смерть
25.11.1888
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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