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(Филютина) Параскева Борисова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.10.1856

Дата смерти

30.11.1876

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1856

Отец: Филютин Борис Фёдоров

Мать: Филютина Александра (Маркова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1875

Муж: Михаил Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.11.1876

Дочь: Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Алексеев

Смерть
30.11.1876
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