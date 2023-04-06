(Филютина) Параскева Борисова
Место рождения
Дата рождения20.10.1856
Дата смерти30.11.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1856
Бракосочетание
05.02.1875
Муж: Михаил Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.11.1876
Дочь: Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Алексеев
Смерть
30.11.1876