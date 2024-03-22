Афанасия Иванова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти03.07.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
28.07.1843
Муж: Алексей Еремеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1844
Сын: Ефимий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Еремеев
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1847
Сын: Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Еремеев
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1848
Сын: Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Еремеев
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1854
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Еремеев
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1856
Дочь: Феодосия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Еремеев
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.07.1857
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.