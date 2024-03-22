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Афанасия Иванова

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

03.07.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.07.1843

Муж: Алексей Еремеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1844

Сын: Ефимий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Еремеев

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1847

Сын: Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Еремеев

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1848

Сын: Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Еремеев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1854

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Еремеев

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1856

Дочь: Феодосия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Еремеев

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.07.1857
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
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