Алексей Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Еремеев

Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

26.03.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Байшев Ермолай (Еремей) Андреев

Мать: Байшева Ирина Никитина

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1843

Жена: Афанасия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1844

Сын: Ефимий Алексеев

Мать ребёнка: Афанасия Иванова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1847

Сын: Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Афанасия Иванова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1848

Сын: Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Афанасия Иванова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1854

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Афанасия Иванова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1856

Дочь: Феодосия Алексеева

Мать ребёнка: Афанасия Иванова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1857

Жена: Агафия Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1861

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Агафия Алексеева

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
26.03.1879
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
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