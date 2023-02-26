Алексей Еремеев
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1823
Дата смерти26.03.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1823
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1843
Жена: Афанасия Иванова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1844
Сын: Ефимий Алексеев
Мать ребёнка: Афанасия Иванова
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1847
Сын: Иоанн Алексеев
Мать ребёнка: Афанасия Иванова
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1848
Сын: Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Афанасия Иванова
Рождение ребёнка
16.11.1854
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Афанасия Иванова
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1856
Дочь: Феодосия Алексеева
Мать ребёнка: Афанасия Иванова
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1857
Жена: Агафия Алексеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1861
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Агафия Алексеева
Смерть
26.03.1879
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.