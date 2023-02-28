Агафия Алексеева
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1857
Муж: Алексей Еремеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1861
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Еремеев
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно