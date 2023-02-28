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Агафия Алексеева

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1857

Муж: Алексей Еремеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1861

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Еремеев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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