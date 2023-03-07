Мария Алексеева
Место рождения
Дата рождения12.02.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1861
Отец: Алексей Еремеев
Мать: Агафия Алексеева
Место жительства
1884
Рождение ребёнка
28.08.1886
Сын: Иван Георгиев
Отец ребёнка: Егор (Георгий) (Ефимов)
Рождение ребёнка
До 1888
Сын: Константин Георгиев
Отец ребёнка: Егор (Георгий) (Ефимов)
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Секунова Мария Георгиева
Отец ребёнка: Егор (Георгий) (Ефимов)
Рождение ребёнка
02.12.1894
Дочь: Варвара Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий) (Ефимов)
Рождение ребёнка
10.06.1898
Сын: Андрей Егоров
Отец ребёнка: Егор (Георгий) (Ефимов)
д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Агафия Георгиева
Отец ребёнка: Егор (Георгий) (Ефимов)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно