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Мария Алексеева

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Место рождения

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.02.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1861

Отец: Алексей Еремеев

Мать: Агафия Алексеева

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Место жительства
1884
Рождение ребёнка
28.08.1886

Сын: Иван Георгиев

Отец ребёнка: Егор (Георгий) (Ефимов)

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Константин Георгиев

Отец ребёнка: Егор (Георгий) (Ефимов)

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Секунова Мария Георгиева

Отец ребёнка: Егор (Георгий) (Ефимов)

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1894

Дочь: Варвара Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий) (Ефимов)

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1898

Сын: Андрей Егоров

Отец ребёнка: Егор (Георгий) (Ефимов)

д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Агафия Георгиева

Отец ребёнка: Егор (Георгий) (Ефимов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор (Георгий) (Ефимов)

Смерть
Неизвестно
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