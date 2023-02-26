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Егор (Георгий) (Ефимов)

Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Алексеева

Рождение ребёнка
28.08.1886

Сын: Иван Георгиев

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Константин Георгиев

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Секунова Мария Георгиева

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1894

Дочь: Варвара Егорова

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1898

Сын: Андрей Егоров

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Агафия Георгиева

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Смерть
Неизвестно

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