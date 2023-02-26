Егор (Георгий) (Ефимов)
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
28.08.1886
Сын: Иван Георгиев
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
До 1888
Сын: Константин Георгиев
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Секунова Мария Георгиева
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
02.12.1894
Дочь: Варвара Егорова
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
10.06.1898
Сын: Андрей Егоров
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Агафия Георгиева
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Смерть
Неизвестно