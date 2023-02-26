Александра Максимова
Место рожденияд.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1840
Дата смерти12.12.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.07.1859
Муж: Ефимий Захаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1861
Сын: Филипп Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Захаров
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Пелагея Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Захаров
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Васса Евфимова
Отец ребёнка: Ефимий Захаров
Рождение ребёнка
16.05.1873
Дочь: Елена Евфимова
Отец ребёнка: Ефимий Захаров
Рождение ребёнка
31.07.1874
Сын: Косьма Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Захаров
Рождение ребёнка
05.03.1877
Дочь: Дария Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Захаров
Рождение ребёнка
20.09.1880
Дочь: Фёкла Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Захаров
Рождение ребёнка
24.06.1883
Дочь: Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Захаров
Смерть
12.12.1906