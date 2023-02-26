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Александра Максимова

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Место рождения

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1840

Дата смерти

12.12.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.07.1859

Муж: Ефимий Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1861

Сын: Филипп Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Захаров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Пелагея Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Захаров

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Васса Евфимова

Отец ребёнка: Ефимий Захаров

Рождение ребёнка
16.05.1873

Дочь: Елена Евфимова

Отец ребёнка: Ефимий Захаров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1874

Сын: Косьма Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Захаров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1877

Дочь: Дария Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Захаров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1880

Дочь: Фёкла Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Захаров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1883

Дочь: Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Захаров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.12.1906
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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