Параскева Малахиева
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти26.01.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Малахий Евдокимов
Бракосочетание
03.10.1848
Муж: Тимофей Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1856
Дочь: Акилина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иосифов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1858
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иосифов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1860
Дочь: Ирина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иосифов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.01.1875
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.