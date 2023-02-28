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Параскева Малахиева

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

26.01.1875

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Малахий Евдокимов

Мать: Мелания (Пелагея) Федосова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.10.1848

Муж: Тимофей Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1856

Дочь: Акилина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иосифов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1858

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иосифов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1860

Дочь: Ирина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иосифов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.01.1875
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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