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Тимофей Иосифов

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

19.10.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Иосиф Яковлев

Мать: Фёкла (Иванова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.10.1848

Жена: Параскева Малахиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1856

Дочь: Акилина Тимофеева

Мать ребёнка: Параскева Малахиева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1858

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Параскева Малахиева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1860

Дочь: Ирина Тимофеева

Мать ребёнка: Параскева Малахиева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.05.1875

Жена: Александра Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.05.1877

Дочь: Феодосия Тимофеева

Мать ребёнка: Александра Григорьева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1879

Сын: Иоанн Тимофеев

Мать ребёнка: Александра Григорьева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.10.1882
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
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