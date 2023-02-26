Тимофей Иосифов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смерти19.10.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Иосиф Яковлев
Мать: Фёкла (Иванова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.10.1848
Жена: Параскева Малахиева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1856
Дочь: Акилина Тимофеева
Мать ребёнка: Параскева Малахиева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1858
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Параскева Малахиева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1860
Дочь: Ирина Тимофеева
Мать ребёнка: Параскева Малахиева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.05.1875
Жена: Александра Григорьева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.05.1877
Дочь: Феодосия Тимофеева
Мать ребёнка: Александра Григорьева
Рождение ребёнка
22.08.1879
Сын: Иоанн Тимофеев
Мать ребёнка: Александра Григорьева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.10.1882