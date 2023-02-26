Фёкла (Иванова)
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1799
Дата смерти15.11.1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: ?
Мать: не указана
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1819
Муж: Иосиф Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.12.1825
Дочь: Варвара Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Яковлев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Домна Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Яковлев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тимофей Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Яковлев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Яковлев
Рождение ребёнка
05.12.1832
Сын: Николай Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Яковлев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1836
Дочь: Ефросиния Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Яковлев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1839
Сын: Сергей Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Яковлев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.11.1850
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Иосиф Яковлев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.