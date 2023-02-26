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Иосиф Яковлев

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1799

Дата смерти

18.10.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Яков Устинов

Мать: Стефанида Алексеева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1819

Жена: Фёкла (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.12.1825

Дочь: Варвара Иосифова

Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Домна Иосифова

Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)

Рождение ребёнка
1829

Сын: Тимофей Иосифов

Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Иосифова

Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)

Рождение ребёнка
05.12.1832

Сын: Николай Иосифов

Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1836

Дочь: Ефросиния Иосифова

Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1839

Сын: Сергей Иосифов

Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.10.1842
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1860

Сын: Захаренков Иван Иосифов

Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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