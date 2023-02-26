Иосиф Яковлев
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1799
Дата смерти18.10.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Яков Устинов
Мать: Стефанида Алексеева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1819
Жена: Фёкла (Иванова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.12.1825
Дочь: Варвара Иосифова
Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Домна Иосифова
Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тимофей Иосифов
Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Иосифова
Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)
Рождение ребёнка
05.12.1832
Сын: Николай Иосифов
Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1836
Дочь: Ефросиния Иосифова
Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1839
Сын: Сергей Иосифов
Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.10.1842
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Фёкла (Иванова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.