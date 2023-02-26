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Леонтий Алексеев

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.06.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

До 1802 г.р.

Жена

До 1833 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1833

Отец: Алексей Ильин

Мать: Агафия (Стефанова)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1852

Сын: Роман Леонов

Мать ребёнка: Анна Самойлова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Евсигней Леонов

Мать ребёнка: Анна Самойлова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1854

Дочь: Мелания Леонова

Мать ребёнка: Анна Самойлова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Сергей Леонов

Мать ребёнка: Анна Самойлова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1857

Сын: Евфимий Леонов

Мать ребёнка: Анна Самойлова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1858

Сын: Иоанн Леонтиев

Мать ребёнка: Анна Самойлова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1859

Дочь: Устина Леонтиева

Мать ребёнка: Анна Самойлова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1861

Сын: Георгий ст

Мать ребёнка: Анна Самойлова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Георгий (Егор) Леонов

Мать ребёнка: Анна Самойлова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Александра Леонтиева

Мать ребёнка: Анна Самойлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Самойлова

Смерть
Неизвестно
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