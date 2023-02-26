Леонтий Алексеев
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.06.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1833
Отец: Алексей Ильин
Мать: Агафия (Стефанова)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1852
Сын: Роман Леонов
Мать ребёнка: Анна Самойлова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Евсигней Леонов
Мать ребёнка: Анна Самойлова
Рождение ребёнка
25.12.1854
Дочь: Мелания Леонова
Мать ребёнка: Анна Самойлова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Сергей Леонов
Мать ребёнка: Анна Самойлова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1857
Сын: Евфимий Леонов
Мать ребёнка: Анна Самойлова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1858
Сын: Иоанн Леонтиев
Мать ребёнка: Анна Самойлова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1859
Дочь: Устина Леонтиева
Мать ребёнка: Анна Самойлова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1861
Сын: Георгий ст
Мать ребёнка: Анна Самойлова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Анна Самойлова
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Александра Леонтиева
Мать ребёнка: Анна Самойлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Самойлова
Смерть
Неизвестно