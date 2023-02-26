Анна Самойлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Алексеев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Евсигней Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Алексеев
Рождение ребёнка
30.09.1852
Сын: Роман Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Алексеев
Рождение ребёнка
25.12.1854
Дочь: Мелания Леонова
Отец ребёнка: Леонтий Алексеев
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Сергей Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Алексеев
Рождение ребёнка
17.01.1857
Сын: Евфимий Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Алексеев
Рождение ребёнка
14.06.1858
Сын: Иоанн Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Алексеев
Рождение ребёнка
26.09.1859
Дочь: Устина Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Алексеев
Рождение ребёнка
01.04.1861
Сын: Георгий ст
Отец ребёнка: Леонтий Алексеев
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Леонтий Алексеев
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Александра Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Алексеев
Смерть
Неизвестно