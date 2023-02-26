Анна Самойлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Самойлова

Анна Самойлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Алексеев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Евсигней Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Алексеев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1852

Сын: Роман Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Алексеев

Рождение ребёнка
25.12.1854

Дочь: Мелания Леонова

Отец ребёнка: Леонтий Алексеев

Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Сергей Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Алексеев

Рождение ребёнка
17.01.1857

Сын: Евфимий Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Алексеев

Рождение ребёнка
14.06.1858

Сын: Иоанн Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Алексеев

Рождение ребёнка
26.09.1859

Дочь: Устина Леонтиева

Отец ребёнка: Леонтий Алексеев

Рождение ребёнка
01.04.1861

Сын: Георгий ст

Отец ребёнка: Леонтий Алексеев

Рождение ребёнка
1867

Сын: Георгий (Егор) Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Алексеев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Александра Леонтиева

Отец ребёнка: Леонтий Алексеев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.