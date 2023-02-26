Дария Макарова
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти29.01.1895
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Макар Леонов
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1850
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1854
Сын: Иван (Назаров)
Отец ребёнка: Азарий (Елизар) Ульянов
Рождение ребёнка
01.12.1856
Сын: Николай (Назаров)
Отец ребёнка: Азарий (Елизар) Ульянов
Рождение ребёнка
06.06.1859
Дочь: Акилина Азарова
Отец ребёнка: Азарий (Елизар) Ульянов
Рождение ребёнка
02.11.1860
Дочь: Матрона Азарова
Отец ребёнка: Азарий (Елизар) Ульянов
Рождение ребёнка
29.01.1864
Дочь: Анна (Азарова)
Отец ребёнка: Азарий (Елизар) Ульянов
Рождение ребёнка
18.06.1873
Сын: Леонтий Азаров
Отец ребёнка: Азарий (Елизар) Ульянов
Смерть
29.01.1895