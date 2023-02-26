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Дария Макарова

Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1834

Дата смерти

29.01.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Макар Леонов

Мать: не указана

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1850

Муж: Азарий (Елизар) Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1854

Сын: Иван (Назаров)

Отец ребёнка: Азарий (Елизар) Ульянов

Рождение ребёнка
01.12.1856

Сын: Николай (Назаров)

Отец ребёнка: Азарий (Елизар) Ульянов

Рождение ребёнка
06.06.1859

Дочь: Акилина Азарова

Отец ребёнка: Азарий (Елизар) Ульянов

Рождение ребёнка
02.11.1860

Дочь: Матрона Азарова

Отец ребёнка: Азарий (Елизар) Ульянов

Рождение ребёнка
29.01.1864

Дочь: Анна (Азарова)

Отец ребёнка: Азарий (Елизар) Ульянов

Рождение ребёнка
18.06.1873

Сын: Леонтий Азаров

Отец ребёнка: Азарий (Елизар) Ульянов

Смерть
29.01.1895

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