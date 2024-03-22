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Варвара Андреева

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

03.08.1844

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Андрей

Мать: ?

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1838

Дочь: Акилина Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1840

Сын: Артемий Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1843

Сын: Андрей Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Емельянов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Емельянов

Смерть
03.08.1844
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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