Варвара Андреева
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти03.08.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1838
Дочь: Акилина Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий Емельянов
Рождение ребёнка
19.10.1840
Сын: Артемий Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Емельянов
Рождение ребёнка
03.07.1843
Сын: Андрей Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Емельянов
Смерть
03.08.1844