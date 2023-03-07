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Евдокия Силуянова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1858

Отец: Силуан Трофимов

Мать: Ирина Стефанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1878

Муж: Илья Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.08.1879

Дочь: Белькова Устиния Ильина

Отец ребёнка: Илья Стефанов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1882

Дочь: Анастасия Ильина

Отец ребёнка: Илья Стефанов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1885

Дочь: Параскева Ильина

Отец ребёнка: Илья Стефанов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1887

Сын: Матузов Александр Ильич

Отец ребёнка: Илья Стефанов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1890

Дочь: Акилина Ильина

Отец ребёнка: Илья Стефанов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1903

Сын: Михаил (Алексеев по крёстному)

Отец ребёнка: Илья Стефанов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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