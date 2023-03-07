Евдокия Силуянова
Место рождения
Дата рождения29.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1858
Отец: Силуан Трофимов
Мать: Ирина Стефанова
Бракосочетание
05.11.1878
Муж: Илья Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.08.1879
Дочь: Белькова Устиния Ильина
Отец ребёнка: Илья Стефанов
Рождение ребёнка
22.12.1882
Дочь: Анастасия Ильина
Отец ребёнка: Илья Стефанов
Рождение ребёнка
19.10.1885
Дочь: Параскева Ильина
Отец ребёнка: Илья Стефанов
Рождение ребёнка
20.08.1887
Отец ребёнка: Илья Стефанов
Рождение ребёнка
09.06.1890
Дочь: Акилина Ильина
Отец ребёнка: Илья Стефанов
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Михаил (Алексеев по крёстному)
Отец ребёнка: Илья Стефанов
Смерть
Неизвестно