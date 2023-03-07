Белькова Устиния Ильина
Место рождения
Дата рождения27.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1879
Отец: Илья Стефанов
Мать: Евдокия Силуянова
Бракосочетание
11.11.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.01.1901
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Бельков Яков Григорьев
Рождение ребёнка
25.04.1903
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Бельков Яков Григорьев
Рождение ребёнка
21.12.1905
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Бельков Яков Григорьев
Рождение ребёнка
21.04.1909
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1912
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно