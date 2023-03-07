Белькова Устиния Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелькова Устиния Ильина

Белькова Устиния Ильина

avatar

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1879

Отец: Илья Стефанов

Мать: Евдокия Силуянова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1898

Муж: Бельков Яков Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.01.1901

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Бельков Яков Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1903

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Бельков Яков Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1905

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Бельков Яков Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1909

Сын: Василий (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельков Яков Григорьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close