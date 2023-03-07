Илья Стефанов
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти01.03.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Стефан (Богданов)
Мать: Анастасия Моисеева
Бракосочетание
05.11.1878
Жена: Евдокия Силуянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.08.1879
Дочь: Белькова Устиния Ильина
Мать ребёнка: Евдокия Силуянова
Рождение ребёнка
22.12.1882
Дочь: Анастасия Ильина
Мать ребёнка: Евдокия Силуянова
Рождение ребёнка
19.10.1885
Дочь: Параскева Ильина
Мать ребёнка: Евдокия Силуянова
Рождение ребёнка
20.08.1887
Мать ребёнка: Евдокия Силуянова
Рождение ребёнка
09.06.1890
Дочь: Акилина Ильина
Мать ребёнка: Евдокия Силуянова
Смерть
01.03.1899
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Михаил (Алексеев по крёстному)
Мать ребёнка: Евдокия Силуянова