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Илья Стефанов

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

01.03.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Стефан (Богданов)

Мать: Анастасия Моисеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1878

Жена: Евдокия Силуянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.08.1879

Дочь: Белькова Устиния Ильина

Мать ребёнка: Евдокия Силуянова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1882

Дочь: Анастасия Ильина

Мать ребёнка: Евдокия Силуянова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1885

Дочь: Параскева Ильина

Мать ребёнка: Евдокия Силуянова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1887

Сын: Матузов Александр Ильич

Мать ребёнка: Евдокия Силуянова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1890

Дочь: Акилина Ильина

Мать ребёнка: Евдокия Силуянова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
01.03.1899
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1903

Сын: Михаил (Алексеев по крёстному)

Мать ребёнка: Евдокия Силуянова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
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