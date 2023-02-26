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Лазарев Николай (Петров)

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.05.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1857

Отец: Иван Петров

Мать: Акилина (Богданова)

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1875

Жена: Мария Федосова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.11.1883

Сын: Лазарев Павел Николаев

Мать ребёнка: Мария Федосова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1885

Дочь: Наталия Николаева

Мать ребёнка: Мария Федосова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1885
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
06.01.1888

Дочь: Татьяна Николаева

Мать ребёнка: Мария Федосова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1891

Сын: Лазарев Георгий Николаев

Мать ребёнка: Мария Федосова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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