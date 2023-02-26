Лазарев Николай (Петров)
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.05.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1857
Отец: Иван Петров
Мать: Акилина (Богданова)
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1875
Жена: Мария Федосова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.11.1883
Мать ребёнка: Мария Федосова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1885
Дочь: Наталия Николаева
Мать ребёнка: Мария Федосова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1885
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
06.01.1888
Дочь: Татьяна Николаева
Мать ребёнка: Мария Федосова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1891
Мать ребёнка: Мария Федосова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно