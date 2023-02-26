Лазарев Георгий Николаев
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.04.1891
Дата смерти23.06.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1891
Отец: Лазарев Николай (Петров)
Мать: Мария Федосова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.06.1891
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной