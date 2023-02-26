Лазарев Георгий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Георгий Николаев

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.04.1891

Дата смерти

23.06.1891

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1891

Отец: Лазарев Николай (Петров)

Мать: Мария Федосова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.06.1891
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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