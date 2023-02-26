(Лазарева) Татьяна Николаева
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.01.1888
Дата смерти15.09.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1888
Отец: Лазарев Николай (Петров)
Мать: Мария Федосова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.09.1888
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.