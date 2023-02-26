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(Лазарева) Татьяна Николаева

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.01.1888

Дата смерти

15.09.1888

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1888

Отец: Лазарев Николай (Петров)

Мать: Мария Федосова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.09.1888
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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