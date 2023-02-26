Лазарев Павел Николаев
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.11.1883
Отец: Лазарев Николай (Петров)
Мать: Мария Федосова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1904
Жена: Лазарева Мария Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1905
Дочь: Марфа Павлова
Мать ребёнка: Лазарева Мария Фёдорова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1905
Сын: Лазарев Фёдор ст
Мать ребёнка: Лазарева Мария Фёдорова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1906
Сын: Лазарев Фёдор Павлов
Мать ребёнка: Лазарева Мария Фёдорова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1906
Дочь: Анастасия Павлова
Мать ребёнка: Лазарева Мария Фёдорова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1907
Сын: Лазарев Павел Павлов
Мать ребёнка: Лазарева Мария Фёдорова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1908
Дочь: Вера Павлова
Мать ребёнка: Лазарева Мария Фёдорова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1911
Дочь: Агрипина Павлова
Мать ребёнка: Лазарева Мария Фёдорова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1913
Мать ребёнка: Лазарева Мария Фёдорова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1915
Дочь: Пелагея Павлова
Мать ребёнка: Мария Николаева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Николаева
Смерть
Неизвестно