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Лазарев Павел Николаев

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1883

Отец: Лазарев Николай (Петров)

Мать: Мария Федосова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1904

Жена: Лазарева Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1905

Дочь: Марфа Павлова

Мать ребёнка: Лазарева Мария Фёдорова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1905

Сын: Лазарев Фёдор ст

Мать ребёнка: Лазарева Мария Фёдорова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1906

Сын: Лазарев Фёдор Павлов

Мать ребёнка: Лазарева Мария Фёдорова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1906

Дочь: Анастасия Павлова

Мать ребёнка: Лазарева Мария Фёдорова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1907

Сын: Лазарев Павел Павлов

Мать ребёнка: Лазарева Мария Фёдорова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1908

Дочь: Вера Павлова

Мать ребёнка: Лазарева Мария Фёдорова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1911

Дочь: Агрипина Павлова

Мать ребёнка: Лазарева Мария Фёдорова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1913

Сын: Лазарев Григорий Павлов

Мать ребёнка: Лазарева Мария Фёдорова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1915

Дочь: Пелагея Павлова

Мать ребёнка: Мария Николаева

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Николаева

Смерть
Неизвестно
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