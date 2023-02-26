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Лазарев Фёдор Павлов

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.03.1906

Дата смерти

24.03.1906

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
04.03.1906

Отец: Лазарев Павел Николаев

Мать: Лазарева Мария Фёдорова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.03.1906
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
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