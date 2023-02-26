Лазарев Фёдор Павлов
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.03.1906
Дата смерти24.03.1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1906
Отец: Лазарев Павел Николаев
Мать: Лазарева Мария Фёдорова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.03.1906
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы