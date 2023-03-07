Лазарева Мария Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1905
Дочь: Марфа Павлова
Отец ребёнка: Лазарев Павел Николаев
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1905
Сын: Лазарев Фёдор ст
Отец ребёнка: Лазарев Павел Николаев
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1906
Сын: Лазарев Фёдор Павлов
Отец ребёнка: Лазарев Павел Николаев
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1906
Дочь: Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Лазарев Павел Николаев
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1907
Сын: Лазарев Павел Павлов
Отец ребёнка: Лазарев Павел Николаев
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1908
Дочь: Вера Павлова
Отец ребёнка: Лазарев Павел Николаев
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1911
Дочь: Агрипина Павлова
Отец ребёнка: Лазарев Павел Николаев
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1913
Отец ребёнка: Лазарев Павел Николаев
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно