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Лазарева Мария Фёдорова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1904

Муж: Лазарев Павел Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1905

Дочь: Марфа Павлова

Отец ребёнка: Лазарев Павел Николаев

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1905

Сын: Лазарев Фёдор ст

Отец ребёнка: Лазарев Павел Николаев

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1906

Сын: Лазарев Фёдор Павлов

Отец ребёнка: Лазарев Павел Николаев

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1906

Дочь: Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Лазарев Павел Николаев

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1907

Сын: Лазарев Павел Павлов

Отец ребёнка: Лазарев Павел Николаев

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1908

Дочь: Вера Павлова

Отец ребёнка: Лазарев Павел Николаев

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1911

Дочь: Агрипина Павлова

Отец ребёнка: Лазарев Павел Николаев

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1913

Сын: Лазарев Григорий Павлов

Отец ребёнка: Лазарев Павел Николаев

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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