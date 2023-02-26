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Лазарев Фёдор ст

Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.02.1905

Дата смерти

10.02.1905

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
06.02.1905

Отец: Лазарев Павел Николаев

Мать: Лазарева Мария Фёдорова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.02.1905
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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