Лазарев Фёдор ст
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.02.1905
Дата смерти10.02.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1905
Отец: Лазарев Павел Николаев
Мать: Лазарева Мария Фёдорова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.02.1905
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.