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(Лазарева) Марфа Павлова

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.02.1905

Дата смерти

09.02.1905

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1905

Отец: Лазарев Павел Николаев

Мать: Лазарева Мария Фёдорова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.02.1905
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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