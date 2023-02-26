Пётр Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти13.01.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Яков Иванов
Мать: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Ирина (Иосифова)
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1830
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Ирина (Иосифова)
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1833
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: Ирина (Иосифова)
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1834
Дочь: Васса Петрова
Мать ребёнка: Ирина (Иосифова)
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1840
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Ирина (Иосифова)
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1842
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Ирина (Иосифова)
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина (Иосифова)
Смерть
13.01.1873
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.