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Пётр Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

13.01.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Яков Иванов

Мать: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Ирина (Иосифова)

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1830

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: Ирина (Иосифова)

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1833

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: Ирина (Иосифова)

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1834

Дочь: Васса Петрова

Мать ребёнка: Ирина (Иосифова)

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1840

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Ирина (Иосифова)

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1842

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Ирина (Иосифова)

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина (Иосифова)

Смерть
13.01.1873
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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