Васса Петрова
Место рожденияд.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.08.1834
Дата смерти05.02.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1834
Отец: Пётр Яковлев
Мать: Ирина (Иосифова)
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1852
Муж: Тарасий Данилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1853
Сын: Игнатий Тарасов
Отец ребёнка: Тарасий Данилов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1854
Дочь: Мелания Тарасова
Отец ребёнка: Тарасий Данилов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1856
Дочь: Лукия Тарасова
Отец ребёнка: Тарасий Данилов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1859
Дочь: Матрона Тарасова
Отец ребёнка: Тарасий Данилов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1864
Отец ребёнка: Тарасий Данилов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иван Тарасов
Отец ребёнка: Тарасий Данилов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Пелагея Тарасова
Отец ребёнка: Тарасий Данилов
Рождение ребёнка
05.08.1873
Отец ребёнка: Тарасий Данилов
д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.02.1911
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище