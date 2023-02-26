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Васса Петрова

Место рождения

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.08.1834

Дата смерти

05.02.1911

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1834

Отец: Пётр Яковлев

Мать: Ирина (Иосифова)

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1852

Муж: Тарасий Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1853

Сын: Игнатий Тарасов

Отец ребёнка: Тарасий Данилов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1854

Дочь: Мелания Тарасова

Отец ребёнка: Тарасий Данилов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1856

Дочь: Лукия Тарасова

Отец ребёнка: Тарасий Данилов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1859

Дочь: Матрона Тарасова

Отец ребёнка: Тарасий Данилов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1864

Сын: Тарасов Семён Тарасов

Отец ребёнка: Тарасий Данилов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Иван Тарасов

Отец ребёнка: Тарасий Данилов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Пелагея Тарасова

Отец ребёнка: Тарасий Данилов

Рождение ребёнка
05.08.1873

Сын: Тарасов Емельян Тарасов

Отец ребёнка: Тарасий Данилов

д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.02.1911
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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